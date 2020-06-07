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مرأة

عايز تخس طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:02 ص
كوكيز
كوكيز
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر بمذاق لا يقاوم 


طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.

مقادير كوكيز الشوفان :
- شوفان مطحون : ٢ كوب
- تمر : كوب ( منزوع النوى ومنقوع بماء دافي )
- طحينة : ٢ ملعقة كبيرة
- قرفة مطحونة : ملعقة كبيرة
- هيل مطحون : ملعقة صغيرة ( حسب الرغبة )
- بيض : حبة واحدة
- باكينج باودر : ملعقة كبيرة

- فانيلا : رشة صغيرة

طريقة التحضير:
- تخلط السوائل اولا البيض والطحينة.

- ثم نقوم بخلط المكونات الناشفة مع بعضها لو شعرتوا بأن القوام أصبح ثقيل يمكنكم زيادة فنجان من الماء.

- نبدأ بتشكيل حبات الكوكيز ثم يتم إدخالها إلى الفرن.

- تاخذ تقريبا ربع ساعة او أقل والنار تكون متوسطة يتم خبزها من الجهتين.

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