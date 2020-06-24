أول تعليق من طاهر محمد طاهر على اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. فيديو

علق طاهر محمد طاهر ، نجم المقاولون العرب، على أنباء انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس ذئاب الجبل على عرض القلعة الحمراء.





وقال طاهر في تصريحات لـ"MBC مصر" وبرنامج "اللعيب:" بالتأكيد اللعب للأهلي حلم بالنسبة لي، فهو نادٍ كبير في إفريقيا والعالم، والتواجد معه أمر جيد بالنسبة لي".





كما أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأولوية في بيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، ستكون لمن يقدر قيمة اللاعب. عضو





اقرأ أيضًا:





داخل وخارج مصر بخدمات طاهر، ولكن لم يتم حسم انتقال اللاعب للنادي الأهلي حتى الآن". وقال المشرف العام لفريق المقاولون فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " هناك اهتمام من جانب أكثر من نادٍ

وأضاف: "الأولوية في بيع طاهر ستكون للإحتراف الخارجي، ثم لمن يقدر اللاعب وفقًا للقيمة التي حددناها وهي 40 مليون جنيه، والأهلي لم يرد علينا بشأن اللاعبين الذى طلبناهم فى الصفقة التبادلية".



