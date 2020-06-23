AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلام نهائي.. مجلس الوزراء يعلن استئناف مسابقة الدوري والكأس هذا الموسم ..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:29 م
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
Advertisements
حسام الحارتي

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن قرارات المجلس بشأن استئناف النشاط الرياضي من جديد، مشرا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي والمسابقات قرار دولة، ويجب التزام الجميع به.


وأضاف نادر سعد في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم استكمال البطولات هذا الموسم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الجميع.


وتابع "رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا فيما يخص عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم".


وأكد "قرار مجلس الوزراء نص على استئناف الدوري والكأس هذا الموسم".


وأوضح أنه من الصعب إحصاء عدد الأعضاء المسموح بها بالتواجد داخل الأندية، لافتا إلي انعقاد لجنة الأزمات لتقييم الأوضاع خلال الفترة الماضية والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الطبية والاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين موقو: قرار نهائي باستكمال الموسم الحالي والأندية التونسية تؤيد عودة الدوري

الاتحاد السعودي: قرار استئناف الدوري ليس نهائيا ومن المحتمل إلغاء البطولة.. فيديو

محمد فضل : عودة الدورى فى يد الدولة.. فيديو

نحرص على عودة النشاط الرياضي.. مجلس الوزراء يكشف آليات الدولة للتعايش مع كورونا ..فيديو

رئيس نادي الجزيرة: وزير الشباب أكد عودة النشاط الرياضي في يوليو ..فيديو

ماجد سامي: استئناف النشاط الكروي يكلف خزينة كل ناد 5 ملايين جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

السودان يعلن ضبط أسلحة تركية مهربة إلى إثيوبيا

بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد

أخبار النادي الأهلي.. المباريات المتبقية للفريق في الدوري.. ننشر قرارات مجلس الإدارة

نخوض حربا ضد كورونا.. نادر سعد: قرارات رادعة ضد الأطقم الطبية غير الملتزمة بالعمل في المستشفيات.. فيديو

عمرو رضا يكشف سبب رحيله عن الأهلي ويؤكد: هناك عروض مصرية

حبس لاعب نادي المصري 4 أيام بتهمة الشروع في قتل

AdvertisementS

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن موقف النادي من بطولة الدوري .. وسداد مستحقات كارتيرون .. والغندور يعلن شفاء زوجته وابنته

تتحدث الإسبانية.. مكة محمد صلاح تثير الجدل حول مستقبل والدها في ليفربول ووجهته القادمة

الأهلي يعلن موعد عودة التدريبات ويكشف حقيقة وجود حالات إيجابية.. فيديو

عمرو رضا يكشف سبب رحيله عن الأهلي ويؤكد: هناك عروض مصرية

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أخبار النادي الأهلي.. المباريات المتبقية للفريق في الدوري.. ننشر قرارات مجلس الإدارة

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

فتاة إنجليزية تتهم لاعب ليفربول نابي كيتا باغتصابها .. والشرطة تستدعي اللاعب

اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحة لاعبي الزمالك يوم الخميس القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال