كلام نهائي.. مجلس الوزراء يعلن استئناف مسابقة الدوري والكأس هذا الموسم ..فيديو

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن قرارات المجلس بشأن استئناف النشاط الرياضي من جديد، مشرا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي والمسابقات قرار دولة، ويجب التزام الجميع به.





وأضاف نادر سعد في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم استكمال البطولات هذا الموسم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الجميع.





وتابع "رئيس الوزراء كان واضحا وصريحا فيما يخص عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم".





وأكد "قرار مجلس الوزراء نص على استئناف الدوري والكأس هذا الموسم".





وأوضح أنه من الصعب إحصاء عدد الأعضاء المسموح بها بالتواجد داخل الأندية، لافتا إلي انعقاد لجنة الأزمات لتقييم الأوضاع خلال الفترة الماضية والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الطبية والاحترازية.