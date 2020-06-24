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القومي لتنظيم الاتصالات: دقائق مجانية لمن يشحن بوسائل الدفع الإلكتروني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:05 م
كروت الشحن
كروت الشحن
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هاني حسين
قال  محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك أكثر من طريقة لشحن رصيد شبكات المحمول .

وأضاف محمد إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نشجع المواطن على استخدام وسائل الدفع الالكتروني والدفع باستخدام الكروت البنكية.

وتابع محمد ابراهيم:" نحاول التقليل من كروت الشحن البلاستيكية وقررنا إلزام شركات المحمول بعد طباعة كروت الشحن بفئة 50 جنيها فيما فوق ".

وأكمل محمد ابراهيم:"  كل كروت الشحن المتواجدة في السوق حاليا سارية ولا مشكلة فيها ولكن لن يتم طبع كروت جديدة".

ولفت محمد ابراهيم :"  من يشحن بوسائل الدفع الإلكترونية يحصل على هدية مجانية ودقائق مجانية، وعلى سبيل المثال  من يشحن بـ 10 جنيهات يحصل على 500 دقيقة مجانية".

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