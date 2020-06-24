القومي لتنظيم الاتصالات: دقائق مجانية لمن يشحن بوسائل الدفع الإلكتروني

قال محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك أكثر من طريقة لشحن رصيد شبكات المحمول .





وأضاف محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نشجع المواطن على استخدام وسائل الدفع الالكتروني والدفع باستخدام الكروت البنكية.





وتابع محمد ابراهيم:" نحاول التقليل من كروت الشحن البلاستيكية وقررنا إلزام شركات المحمول بعد طباعة كروت الشحن بفئة 50 جنيها فيما فوق ".





وأكمل محمد ابراهيم:" كل كروت الشحن المتواجدة في السوق حاليا سارية ولا مشكلة فيها ولكن لن يتم طبع كروت جديدة".





ولفت محمد ابراهيم :" من يشحن بوسائل الدفع الإلكترونية يحصل على هدية مجانية ودقائق مجانية، وعلى سبيل المثال من يشحن بـ 10 جنيهات يحصل على 500 دقيقة مجانية".



