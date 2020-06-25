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أخبار العالم

اليابان تتراجع عن خطط نشر نظام دفاع إيجيس أشور الصاروخي الأمريكي

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن وزير دفاع اليابان تارو كونو اليوم الخميس أن طوكيو تراجعت عن خططها لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأرضية من طراز إيجيس آشور المصممة لردع الصواريخ المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة مثل تلك التي أطلقتها كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كونو قوله أمام لجنة من نواب الحزب الحاكم في إشارة إلى الاجتماع المغلق لمجلس الأمن القومي أمس برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي: "بعد مداولات في مجلس الأمن القومي، توصلنا إلى قرار بإلغاء النشر في مقاطعتي ياماجوتشي وأكيتا".

وجاء القرار بعد إعلان كونو المفاجئ في 15 يونيو أنه أوقف عملية نشر محطتي رادار للدفاع الجوي أمريكيتين، متعللا بمشاكل فنية وارتفاع التكاليف وسط معارضة محلية قوية.

وفي اجتماع آبي مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي كان جزء منه مفتوحًا أمام وسائل الإعلام، قال كونو إن وزارة الدفاع وجدت صعوبة في اختيار مواقع بديلة.

وبينما تواصل اليابان في الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات الصواريخ البالستية الكورية الشمالية عبر قواات الدفاع الذاتي البحرية الحالية المزودة بمدمرات من طراز إيجيس، قال كونو إن الاعتماد فقط على هذه الصواريخ فكرة سيئة.

وفي ظل تطوير بكين وبيونج يانج لصواريخ باليستية جديدة والتي يبدو من الصعب اعتراضها، قال كونو إنه ينبغي على اليابان "التفكير فيما سنفعله (للرد على مثل هذه التهديدات) على المدى المتوسط ​​والطويل".

وأضاف وزير الدفاع الياباني أن مدمرات قوات الدفاع الذاتي البحرية ونظام صواريخ باتريوت المتطورة-3 المصممة لإسقاط الصواريخ التي تتهرب من الصواريخ الاعتراضية التي تطلقها السفن اليابانية - سيحمي الأمة "في الوقت الحالي".

وكان من المقرر أن تكون وحدات إيجيس آشور مكملة لمدمرات قوات الدفاع الذاتي البحرية، مع موقع واحد مرشح في مقاطعة أكيتا الشمالية الشرقية والآخر في مقاطعة ياماجوتشي الغربية، وكلاهما بالقرب من ساحل بحر اليابان.

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