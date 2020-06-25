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رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:01 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
  • رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد:
  • مستشفياتنا تتحمل عبئا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية داخل المحافظة 
  • حريصون على تقديم الدعم الكامل للكليات والعمل الخروج من الامتحانات بسلام 


عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس.



في بداية الاجتماع، نقل رئيس جامعة بنها رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى القيادات الجامعية بجامعة بنها أكاديمية وإدارية على دورهم الهام خلال تلك الفترة الصعبة التي نمر بها جميعا، مشيرًا إلى أننا نواجه تحديات كثيرة لم نرها من قبل.


وأعرب "السعيد" عن تقدير واعتزاز وزير التعليم العالى بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية في هذه الفترة الحرجة ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتواصل الدائم مع مديرى المستشفيات الجامعية لتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية.


وقال "السعيد" إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية وتتوسع بشكل كبير لاستقبال جميع الحالات المرضية، متمنيًا سلامة كل العاملين في القطاع الطبي الذين يتعاملون مع المترددين على المستشفيات الجامعية.


من ناحية أخرى، ناقش مجلس جامعة بنها آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترول والإدارة الطبية وتواجد الأطباء والتمريض، وكذلك النظر في آليات التفاعل مع الحالات المرضية والمشتبه بها للطلاب خلال فترة الامتحانات.


وشدد السعيد على تواجد جميع القيادات الأكاديمية والإدارية على جميع المستويات داخل الجامعة وكلياتها على مدار الساعة، وربط شبكة اتصال بين الجميع لمتابعة أعمال الامتحانات التى تجرى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية تتطلب منا جميعا التواجد وسط الطلاب.


وقال إن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل للكليات للعمل على راحة الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام، وذلك من خلال متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلا عن توفير الكمامات والكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.


وأضاف السعيد أن المكتب الإعلامى بالجامعة قام بنشر عدد من الفيديوهات والإنفوجرافات عبر الصفحات الرسمية للجامعة على وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بالإجراءات الاحترازية والضوابط العامة للامتحانات داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستعانة بالهلال الأحمر ولجنة إدارة الأزمات بالجامعة لمتابعة لجان الامتحانات بصفة مستمرة وتلقى أى شكاوى.


فى سياق متصل، كرم رئيس جامعة بنها الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، وعدد من الأساتذة بالكلية لجهودهم المبذولة في تصنيع الكمامات ضمن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن المشاركة فى أعمال تطوير وتجميل سور المستشفى الجامعي.
رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى
رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى
رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى
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