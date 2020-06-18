بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.. 2 مليون جنيه لتطوير المعمل المركزي بعلوم بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها توقيع عقد اتفاق تعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع القدرات والإمكانيات المعملية للمعمل المركزي بالكلية بتمويل قدره 2 مليون جنيه .





وقال السعيد إن هذا يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية لدعم كليات العلوم بالجامعات تحت اسم science Up Grade Up والتي تعطي الأولوية للعلوم الأساسية وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية.





وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مثل هذة المشروعات تدعم بناء قاعدة علمية قوية وتأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مضيفا ان مردود هذا المشروع سيكون سريعا حيث تصل مدة تنفيذه إلى 12 شهرا.





وأضاف الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم أن علاقات الشراكة بين الكلية والأكاديمية قديمة حيث تمول الأكاديمية العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية وأن الفريق البحثي سيبذل أقصى جهدا لتحقيق جودة مخرجات المشروع.





وأشار الدكتور إسلام شيحة الباحث الرئيسي للمشروع أن الهدف من المشروع رفع القدرات المادية للمعمل المركزي وتطوير الإمكانيات المعملية والعلمية والبحثية للمعمل المركزي بالكلية سواء من خلال الإحلال والتجديد أو اقتناء الأجهزة الجديدة التي تحتاج إليها المدارس الحديثة في هذه التخصصات المختلفة للعلوم السياسية.