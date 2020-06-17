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تعليم

لمواجهة كورونا.. جامعة بنها تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:24 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه في إطار مواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وفي اطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة ، أطلقت جامعة بنها عبر موقعها العديد من الخدمات الالكترونية لخدمة الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا بهدف تيسير الحصول على كافة الخدمات الجامعية عن بعد.
وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه تم ميكنة خدمات الطلاب للحصول على أي وثيقة مثل شهادات القيد وشهادات التخرج.

وأشار إلى أنه خلال تطبيق بوابة خدمات الطلاب تم إضافة خدمات تفاعلية جديدة واستقبال ٩٠٠٠ بحث لطلاب الفرق النهائية لاستلام أبحاث التربية العسكرية.

 كما تم إتاحة خدمة جديدة لطلاب لمرحلة البكالوريوس دفعة ١٩ - ٢٠ لاستخراج شهادات التخرج دون اللجوء للذهاب للكلية للتقدم بطلب ومن ثم المتابعه لحين الحصول علي الشهادات وجار اضافة الخريجين لهذه المنظومة. 

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ أصبح مميكنا بالكامل بما فيها دفع رسوم التقدم وتحميل المستندات  المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للحضور لمقر الكلية ، مع اخطار المتقدم بموقف طلب الالتحاق.

وأضاف الدكتور طارق الششتاوي المدير التنفيذي للمعلومات أن كل الخدمات الالكترونية أصبحت مرتبطة بخدمات الشمول المالي والتحصيل الالكتروني تيسيرا على الطلاب حيث يتم دفع مقابل أي خدمة طبقا للوائح والقوانين لاستكمال دورة العمل.

واشار الدكتور مصطفى السيد مدير نظم المعلومات الاداريه أن كل الخدمات الالكترونية قد تم تصميمها  لتتكامل مع أنظمة المعلومات الادارية بالجامعة من خلال دورة عمل وواحدة يعمل عليها وذلك تكليلا للتعاقدات التي تمت مع البنك الاهلي المصري وبنك مصر وشركة فوري - دهب.
وتابع ان ذلك ضمن حزمة الخدمات التي تمت سابقا وهي خدمة مساعده التي اضيفت الي بوابة خدمات الطالب حيث استقبلت عدد زيارات تعدت 139 الف زياره للاستعلام عن البيانات وعلي الاستعلام عن الايميل الجامعي ومن ضمنها استقبال اكثر من  6000 طلب من الطلاب لاعاده تعيين كلمات المرور تم الرد عليها الكترونيا بدء من ٢٨ ابريل الماضى حرصا علي عدم نزول الطلاب الي مقار الكليات.
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