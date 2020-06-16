205 للبنين و220 للإناث.. ننشر تفاصيل تنسيق قبول المدارس الثانوية والفنية بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان مساء اليوم محافظ القليوبية تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 ليكون بحد أدنى 251 درجة كما تم تحديد تنسيق الثانوي العام الصناعي نظام ثلاث سنوات بـ205 درجات للبنين و220 للبنات.





وبالنسبة للثانوي الصناعي المتقدم نظام خمس سنوات فتكون درجة الحد الأدنى 250 درجة وبالنسبة للثانوي الزراعي فتم تحديد الحد الأدنى ليكون 140 درجة وبالنسبة للثانوي التجاري والفندقي، فقد تم تحديد الحد الأدنى ليكون 170 درجة للبنين و140 درجة للبنات للمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات بإدارات بنها وطوخ وكفر شكر على أن تكون 180 درجة للبنين و140 درجة للبنات لباقي الإدارات التعليمية بالمدارس الثانوية التجارية المشتركة نظام 3 سنوات.





في حين يبلغ الحد الأدنى لمدرسة بنها الفنية المتقدمة المشتركة نظام 5 سنوات لتكون 255 درجة بنين و235 درجة بنات ومدرسة بنها وبهتيم المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالحد الادنى 255 درجة للبنين و235 ببنات.





من جانبه أضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.





وشدد مدير المديرية على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقليويبة (رسمي) إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القليوبية ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القليوبية إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.



