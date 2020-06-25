من أول يوليو.. إلغاء الإجازات للعاملين بجامعة بنها

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالجامعة ووحداتها وكلياتها والتواجد بصورة طبيعية بكامل القوة بالعمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من أول يوليو القادم مع الالتزام بأداء ما يكلفون به من أعمال تخص الإمتحانات طبقا للقرارات والتكليفات الصادرة بذلك.

واكد رئيس الجامعة على استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة.

وشدد السعيد على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من استخدام الكمامات والتعقيم الذاتى وغيرها من الاجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد





من جانبه أعلن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب موافقة مجلس الجامعة على فتح المرحلة الثانية والأخيرة لإعداد وتسليم الأبحاث لطلاب سنوات النقل إلكترونيا اعتبارا من يوم السبت 4 يوليو القادم ولمدة اسبوعين تنتهى يوم السبت 18 يوليو.





وأشار المغربى إلى أن الفرصة الثانية لتقديم الابحاث تاتى طبقا لضوابط المجلس الاعلى للجامعات وذلك للطلاب الذين لم يتم اجتياز أبحاثهم او لم يتقدموا بأبحاث خلال الفترة المحددة سابقا، مؤكدا أن هذه الفرصة هى الأخيرة لجميع طلاب سنوات النقل بالجامعة.