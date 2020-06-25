بعد اعتزالها .. انجازات رنيم الوليلي في الصالات الزجاجية

أعلنت رنيم الوليلي المصنفه الاولى عالميا في لعبة الاسكواش إعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت اكثر من 18 عاما في الصالات الزجاجية .





ونعرض لكم ابرز الانجازات في مسيرة رنيم الوليلي :





-حققت رنيم الوليلي اول بطولة كبري في عام 2009 حيث توجت ببطولة هليوبلس المفتوحة في مصر





- عام 2011 حققت الوليلي اعلي بطولة في تاريخها بالفوز ببطولة كارول ويمولر المفتوحة وكانت منافستها جيني دنكالف المصنفه الثانية عالميا في ذلك الوقت ، حصد لقب بطولة الغردقة الدولية بالفوز علي مواطنتها امنيه عبدالقوي .





- وصلت رنيم الوليلي الي التصنيف العالمي للمرة الاولى عام 2012 واحتلت المركز الثاني





- حققت اول بطولة عالم في ماليزيا متغلبة علي المصنف الاول عالميا نيكول ديفيد





- حصدت رنيم في عام 2013 بطولة كليلاند





- عام 2014 حققت رنيم الوليلي الفوز علي مواطنتها نور الطيب في نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة





- حصلت علي المركز الثاني في لطولة العالم عام 2014





- حققت رنيم الفوز ببطولة الابطال وبطولة الاسكندرية الفتوحة وبطولة ويندي المفتوحة





-حصلت علي لقب افضل لاعبة في عام 2014-2015 من الاتحاد الدولى للاسكواش





- كانت اول لاعبه مصررية في كل الالعاب تحصد الالتصنيف الاول علي العالم





-حققت بطولة الصين المفتوحة عام 2015





-تصدرت الوليلي التصنيف النسائي للعبة الاسكواش 21 شهرا

مع منتخب مصر

حصد 6 ميداليات في بطولات العالم كما توجت بـ 4 القاب لبطولة العالم للفرق وميدالية فضية واخري برونزية.



