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رياضة

بعد اعتزالها .. انجازات رنيم الوليلي في الصالات الزجاجية

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:07 م
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
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عبدالله هشام
أعلنت رنيم الوليلي المصنفه الاولى عالميا في لعبة الاسكواش إعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت اكثر من 18 عاما في الصالات الزجاجية .

ونعرض لكم ابرز الانجازات في مسيرة رنيم الوليلي : 

-حققت رنيم الوليلي اول بطولة كبري في عام 2009 حيث توجت ببطولة هليوبلس المفتوحة في مصر 

- عام 2011 حققت الوليلي اعلي بطولة في تاريخها بالفوز ببطولة كارول ويمولر المفتوحة وكانت منافستها جيني دنكالف المصنفه الثانية عالميا في ذلك الوقت ،حصد لقب بطولة الغردقة الدولية بالفوز علي مواطنتها امنيه عبدالقوي . 

- وصلت رنيم الوليلي الي التصنيف العالمي للمرة الاولى عام 2012 واحتلت المركز الثاني 

- حققت اول بطولة عالم في ماليزيا متغلبة علي المصنف الاول عالميا نيكول ديفيد 

- حصدت رنيم في عام 2013 بطولة كليلاند 

- عام 2014 حققت رنيم الوليلي الفوز علي مواطنتها نور الطيب في نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة 

- حصلت علي المركز الثاني في لطولة العالم عام 2014 

- حققت رنيم الفوز ببطولة الابطال وبطولة الاسكندرية الفتوحة وبطولة ويندي المفتوحة 

-حصلت علي لقب افضل لاعبة في عام 2014-2015 من الاتحاد الدولى للاسكواش 

- كانت اول لاعبه مصررية في كل الالعاب تحصد الالتصنيف الاول  علي العالم 

-حققت بطولة الصين المفتوحة عام 2015 

-تصدرت الوليلي التصنيف النسائي للعبة الاسكواش 21 شهرا 
مع منتخب مصر 
حصد 6 ميداليات في بطولات العالم كما توجت بـ 4 القاب لبطولة العالم للفرق وميدالية فضية واخري برونزية.

- دخلت موسوعه للأرقام القياسية برفقة زوجها طارق مؤمن كأول زوجين يحصدان بطولة العالم في نفس اللعبة حيث توجت اللاعبة بالبطولة عام 2017 ثم حققها زوجها في نوفمبر 2019 .

- حصلت رنيم الوليلي على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرا لإنجازاتها.
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