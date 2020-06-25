بشرى خير.. علاج خاص بالسكر يحمي النساء من الوفاة بكورونا

أكدت الابحاث المستمرة فيما يخص فيروس كورونا التاجي المستجد أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، وتزداد المخاطر بشكل خاص بالنسبة للنساء المصابات بالسكري .

وتوصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة جامعة مينيسوتا إلى أن علاج الميتفورمين الخاص بضبط السكر في الدم خاصة للتقليل من الإفراط في إنتاج السكر، له قدرة على حماية النساء المصابات بالسكري من خطر الوفاة بفيروس كورونا .

وأجريت الدراسة على 15 ألف شخص ووجد الباحثون أن هذا العقار قلل من خطر وفيات النساء بسبب مضاعفات فيروس كورونا بنسبة وصلت الى 24 % ، ولكن بشكل محدد للنساء ولم يستطيع أن يحمي الرجال بنفس الأثار والفعالية .

وعن دواء الميتفورمين ، فهو يعمل على التحكم في مستويات السكر في الدم ، وكذلك استجابة الجسم للأنسولين ، كما يساعد هذا الدواء على تقليل التهابات الجسم وهو معد خصيصًا لمرضى السكري من النوع الثاني .