بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ





ما هي جلطة المخ؟

تحدث جلطة المخ انسداد في الأوعية الدموية وعدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ ، مما يتسبب في تلف بعض خلايا المخ .





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أعراض جلطة المخ :

هناك بعض الأعراض التي تظهر على المريض تشير إلى إصابته بـ جلطة المخ ، ومنها :





1- الشعور بتنميل في نصف الجسم

2- عدم القدرة على النطق

3- الإحساس بعدم الاتزان

4- قد يحدث ضمن الأعراض اعوجاج الفم

5- قد يصاب المريض بشلل في الذراع أو الساق أو الشعور بالوخز

6- صعوبة في المشي

7-عدم القدرة على الرؤية بوضوح او رؤية سواد

8- القئ و الدوار