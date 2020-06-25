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مرأة

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:44 م
جلطة المخ
جلطة المخ
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رشا عوني
أصيب الفنان عبد الله مشرف، بجلطة في المخ نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حتى تستقر حالته الصحية.

ما هي جلطة المخ؟ 
تحدث جلطة المخ انسداد في الأوعية الدموية وعدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ ، مما يتسبب في تلف بعض خلايا المخ . 

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أعراض جلطة المخ : 
هناك بعض الأعراض التي تظهر على المريض تشير إلى إصابته بـ جلطة المخ ، ومنها : 

1- الشعور بتنميل في نصف الجسم 
2- عدم القدرة على النطق 
3- الإحساس بعدم الاتزان 
4- قد يحدث ضمن الأعراض اعوجاج الفم 
5- قد يصاب المريض بشلل في الذراع أو الساق أو الشعور بالوخز
6- صعوبة في المشي
7-عدم القدرة على الرؤية بوضوح او رؤية سواد 
8- القئ و الدوار
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