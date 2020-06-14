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الحق نفسك.. 6 عادات صحية تحميك من الجلطات

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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رشا عوني
الجلطات المفاجئة من أكثر المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض، ولا تقتصر على كبار السن فقط، بل تهدد الجلطات حياة الشباب أيضًا نتيجة بعض العادات الخاطئة التي نفعلها بشكل يومي دون الدراية بمخاطرها خاصة في النظام الغذائي. 

وقدّم موقع healthline مجموعة نصائح لـ الوقاية من الجلطات مع تحسين النظام الغذائي:  

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1- تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا 

2- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم تصل إلى 3 لترات

3- اختيار الزيوت التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، و تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 مثل زيت الزيتون.

4- تقليل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة كاللحم الأحمر.

5- تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة.

 6-الاعتماد على تناول الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان.
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