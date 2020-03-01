AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الجلطة الدماغية.. أعراض تحذيرية انتبهى لها قبل فوات الأوان

الأحد 01/مارس/2020 - 02:19 م
جلطة دماغية
جلطة دماغية
Advertisements
لمياء الياسين
تحتل أمراض القلب والجلطات الدماغية مرتبة متقدمة في العالم من حيث عدد الوفيات، على الرغم من وجود كافة مستلزمات علاجها ويعود سبب ذلك إلي انخفاض مستوى الوعي العام ونقص المعلومات بشأن هذه الأمراض.

الجلطة الدماغية وأسباب صادمة

تعد أبرز اسباب الإصابة بالجلطة الدماغية  ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبين أنه مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) يجب مراجعة الطبيب.

  • وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فإنه من المهم عند حدوث الجلطة الدماغية  الذهاب إلى الطبيب فى غصون 4 ساعات قبل حدوث كوارث قد تصل إلى الوفاة مع العلم إن التأخر لمدة دقيقة قد تكون نتيجته وخيمة. 


-وجود ضعف في أحد جانبي الجسم  
-فقدان الإحساس. 
-اضطراب الكلام والبصر في جانب واحد أو في كليهما. 
-فقدان التوازن عند السير. 
-الدوران أو صداع شديد 
- عدم القدرة على الأحتفاظ بالذراعين ممدودين. 


يمكن للوقاية من الجلطة الدماغية من خلال:

- تناول الفاكهة الحمضية يخفض فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.
-التخلص من الوزن الزائد. 
-ممارسة الرياضة. 
-عدم تناول الأطعمة المملحة. 
-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

أحمى نفسك من الجلطة الدماغية بالأطعمة "التالية:


أطعمة عديدة تساعد فى التصدي لمشكلة تجلط الدم، بدون حاجة إلى استخدام العقاقير الطبية، وتساعد تلك الأطعمة فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، وتتمثل تلك الأطعمة فى الآتي:

- سمك السلمون.

- البروكلى.

- الكرنب الأخضر.

- البرتقال.

- اللحوم الحمراء.

- الأناناس.

- البطيخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف عن تناولها فورًا.. أطعمة ضارة لمرضى الغدة الدرقية

انتبه .. 6 نصائح مهمة للوقاية من السكتات القلبية والدماغية

البرد يهدد حياتك.. أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية والقلبية في الشتاء

الكسل والأكل والبرد.. أسباب صادمة لزيادة أمراض القلب في الشتاء

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

مفاجأة.. عادات غير متوقعة لرفع الضغط المنخفض

ترشيحاتنا

أنا قتلت أختي .. تفاصيل جريمة العقار رقم ٢٧ في حلوان.. شك في سلوكها.. والأهالي: خنقها قبل ما يسترها ..صور

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

كيف يشعر المصاب بـ كورونا؟.. مسن يروي تجربته مع المرض في السفينة الموبوءة

الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار

الجلطة الدماغية.. أعراض تحذيرية انتبهى لها قبل فوات الأوان

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ذيل الحصان.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ فستان قصير.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالتها بجوار حمام السباحة

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد