الجلطة الدماغية.. أعراض تحذيرية انتبهى لها قبل فوات الأوان

تحتل أمراض القلب والجلطات الدماغية مرتبة متقدمة في العالم من حيث عدد الوفيات، على الرغم من وجود كافة مستلزمات علاجها ويعود سبب ذلك إلي انخفاض مستوى الوعي العام ونقص المعلومات بشأن هذه الأمراض.







تعد أبرز اسباب الإصابة تعد أبرز اسباب الإصابة بالجلطة الدماغية ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبين أنه مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) يجب مراجعة الطبيب.





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فإنه من المهم عند حدوث الجلطة الدماغية الذهاب إلى الطبيب فى غصون 4 ساعات قبل حدوث كوارث قد تصل إلى الوفاة مع العلم إن التأخر لمدة دقيقة قد تكون نتيجته وخيمة.









-وجود ضعف في أحد جانبي الجسم



-فقدان الإحساس.

-اضطراب الكلام والبصر في جانب واحد أو في كليهما.

-فقدان التوازن عند السير.

-الدوران أو صداع شديد

- عدم القدرة على الأحتفاظ بالذراعين ممدودين.













- تناول الفاكهة الحمضية يخفض فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.

-التخلص من الوزن الزائد.

-ممارسة الرياضة.



-عدم تناول الأطعمة المملحة.



-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.



