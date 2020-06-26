غلق باب التقديم لوظائف قيادات الادارة المحلية .. الثلاثاء

تغلق وزارة التنمية المحلية ، باب التقديم لو

ظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات،الثلاثاء المقبل ،التى اعلنت عنها الوزارة في 30 مايو الماضى عن شغل 54 وظيفة ،وذلك

طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).