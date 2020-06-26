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أخبار البلد

غلق باب التقديم لوظائف قيادات الادارة المحلية .. الثلاثاء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
تغلق وزارة التنمية المحلية، باب التقديم لوظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات،الثلاثاء المقبل ،التى اعلنت عنها الوزارة في 30 مايو الماضى عن شغل 54 وظيفة ،وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وصرح اللواء محمود شعراوي ، بأن الوزارة تلقت حتى  الاثنين الماضى ٧١٩ طلبا للراغبين فى التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ). 

وأضاف الوزير ، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .


وأكد شعراوى ، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها لتكون قادرة علي التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .


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