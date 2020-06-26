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مرأة

أقوى من الفيتامينات.. 3 حيل طبيعية خارقة لرفع المناعة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:52 ص
مناعه
مناعه
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لمياء الياسين
لتحمى نفسك من الأمراض والإصابة بالعدوى أشياء صغيرة يمكنك القيام بها لتقوية جهاز المناعة لديك إليك وصفات سهلة وبسيطة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي لا تتردد فى تجربتها.
وصفة شاي الكركم والزنجبيل
المكونات النشطة في  الكركم ، لها العديد من الفوائد الصحية ، وخصائص مضادة للفيروسات - وخصائصها المعززة للمناعة ليست سوى جزء منه ويتميز الزنجبيل بخصائص قوية جدًا مضادة للبكتيريا والفيروسات مما يساعد على دعم الجهاز المناعي
يمكنك مزج 3 أكواب من الماء الساخن + 1 سم جذر الكركم مقشر ومبشور أو 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
يغلى الماء ويضاف الكركم والزنجبيل. دعيها ترتاح لمدة 5-10 دقائق ثم أضيفى العسل أو الليمون حسب الذوق.

وصفة ماء الليمون:
الليمون غني بشكل كبير بفيتامين ج ، مما يجعله داعمًا ممتازًا لجهاز المناعة يمكنك إضافة كوب ماء دافئ مع عصير من نصف ليمونة يعد تلك العصير غنى  بفيتامين C غير مستقر للغاية ، فمن الأفضل تحضير مشروب الليمون قبل الاستخدام.

وصفة زنجبيل ، ليمون و فلفل حار:
الزنجبيل فعال جدًا ضد البكتيريا والفيروسات والليمون مرتفع جدًا في فيتامين سي.

يحتوي فلفل كايين على نسبة عالية من فيتامين سي وأيضًا في البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة البكتيريا السيئة. فلفل كايين حار جدًا ويرفع درجة حرارة جسمك وينشط جهاز المناعة.

يمكنك مزج   قطعة زنجبيل مقشرة ومبشورة و عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من فلفل حريف واخلط جميع المكونات وتناوليه  يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل وقطعة صغيرة من الثوم المسحوق.
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