بمكونين فقط من مطبخك.. ملعقة يوميا لرفع مناعتك

بعد تفشي فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين فى الوقت الحالى هو كيفية حماية الجهاز المناعى ومحاربة بكتيريا أو فيروسات ضارة محتملة إليك وفقا لموقع Bright Side حيل سريعة لا تترددى فى تجربتها.

وصفة الثوم والعسل





كل ما تحتاجين إليه:







8-10 فصوص ثوم

طريقة تحضير الوصفة:





ضعى الثوم في البرطمان الزجاجي واملأ البرطمان بالعسل. دعيه يستريح في درجة حرارة الغرفة لمدة 3-5 أيام ثم ضعيه في الثلاجة بعد ذلك. إنه جاهز للاستخدام بعد ذلك الوقت. خذ ملعقة صغيرة من العسل مع قطعة من الثوم مرة يوميًا.

العسل مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات. كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة لمحاربة الجذور الحرة. ويحتوي الثوم على مركبات تعزز قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة بعض الفيروسات إليك وصفة العسل والثوم.1 كوب من العسل الخام