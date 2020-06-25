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مرأة

بمكونين فقط من مطبخك.. ملعقة يوميا لرفع مناعتك

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:06 م
مناعه
مناعه
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لمياء الياسين
بعد تفشي فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين فى الوقت الحالى هو كيفية حماية الجهاز المناعى ومحاربة بكتيريا أو فيروسات ضارة محتملة إليك وفقا لموقع Bright Side حيل سريعة لا تترددى فى تجربتها.
وصفة الثوم والعسل
العسل مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات. كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة لمحاربة الجذور الحرة. ويحتوي الثوم على مركبات تعزز قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة بعض الفيروسات إليك وصفة العسل والثوم.

كل ما تحتاجين إليه:

1 كوب من العسل الخام
 8-10 فصوص ثوم

طريقة تحضير الوصفة:

ضعى الثوم في البرطمان الزجاجي واملأ البرطمان بالعسل. دعيه يستريح في درجة حرارة الغرفة لمدة 3-5 أيام ثم ضعيه في الثلاجة بعد ذلك. إنه جاهز للاستخدام بعد ذلك الوقت. خذ ملعقة صغيرة من العسل مع قطعة من الثوم مرة يوميًا.
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