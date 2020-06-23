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أخبار العالم

بلازما الدم.. تقارير: الرجال ينتجون أجساما مضادة لـ كورونا أعلى من النساء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:18 ص
على صالح
كشفت أرقام مركز الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة المتحدة أن الرجال ينتجون مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 عند الإصابة به بنسب تفوق الإناث بكثير، وفقًا لـ ما نشرته شبكة Sky News العالمية.


وتشير الإحصاءات إلى أن 43 بالمائة من المتبرعين الرجال لديهم بلازما غنية بما يكفي في الأجسام المضادة، في تجربة التبرع بـ بلازما الدم، مقارنة بـ 29 بالمائة من النساء.


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وقال البروفيسور ديفيد روبرتس، المدير المساعد للتبرع بالدم في مركز الرعاية الصحية وجودة الحياة في بريطانيا، وفقا لـ "سكاي نيوز": "ما زلنا نود أن نسمع من أي شخص مصاب بفيروس كورونا أو يعاني من الأعراض، أن ​​هناك حاجة إلى المزيد من المتبرعين بالبلازما، لكننا نود أن نسمع بشكل خاص أنهم من الرجال".


وأضاف: "نختبر كل تبرع بالبلازما، ولدى الرجال مستويات أعلى من الأجسام المضادة"، وفقًا لـ "سكاي نيوز".


وتابع: "من المحتمل أن يتمكنوا من استخدام تلك البلازما من الرجال لإنقاذ الأرواح".


وقيل في وقت سابق، إنه سيطلب من أي شخص يكون اختباره إيجابيًا لفيروس كورونا من خلال برنامج الاختبار الوطني في المملكة المتحدة، المشاركة في تجربة بلازما الدم.


وانخفض عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس المستجد التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال يوم واحد إلى مستوى قياسي منخفض يوم الاثنين، عندما تم الإبلاغ عن وفاة 15 شخصًا آخر.


وقد أثبتت الاختبارات الإيجابية لـ 958 شخصًا إيجابيًا لـ كوفيد 19 في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل المجموع إلى 305289، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإغلاق في مارس الماضي.
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