شاهد.. قناة صهر أردوغان تنشر فيديو للمخابرات التركية أثناء التحقيق مع طيار ليبي تحت التعذيب

نشرت قناة "تي.آر.تي" التركية، المملوكة لبيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، لقطات مصورة توثق لحظة تحقيق عناصر من المخابرات التركية مع الطيار الليبي، اللواء عامر الجقم، الذي أسرته مليشيات الوفاق الليبية أثناء تأدية أحد المهام القتالية.





ويظهر في مقطع الفيديو، عناصر من المخابرات و المليشيات التركية المتواجدة داخل الأراضي الليبية وهي تحقق مع اللواء الجقم، بعد تعرضه للتعذيب.





كما تظهر عدة لقطات سريعة لقاعدة الوطية الجوية، والتي تحولت لمركز عمليات للعناصر التركية الإرهابية بعد سيطرة حكومة الوفاق عليها.





وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، والتي نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي الخاص على موقع "تويتر"، أن ترجمة الفيديو من التركية للعريية تمت بموافقة مكتب فتحي علي باشاغا، وهو وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية.









وفي مايو الماضي، أعلنت مليشيات تابعة للوفاق إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي من طراز "ميج23" جنوب مدينة الزاوية واعتقلت قائدها، اللواء عامر الجقم.





وبعد ذلك، نشرت الصفحات الموالية لليليشيات المسلحة صور الجقم وهو في قبضة أشخاص مدنيين غير مسلحين وآخرين بلباس عسكري، داخل مقرّ تابع لوزارة باشاغا وظهرت عليه آثار التعذيب والتنكيل والضرب ، كما ظهر في لقطات مهينة أخرى بعد تجريده من ملابسه الخارجية وزيّه العسكري.