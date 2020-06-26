تعقيم وتطهير 874 مسجدا بالأقصر استعدادا للفتح غدا

اعلنت مديرية اوقاف الأقصر ، اليوم الجمعة ، برئاسة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة عن استعدادات المديرية لافتتاح ما يقرب من 874 مسجدا على مستوى المحافظة.





ياتى ذلك وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد وبناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.









وقال وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر أن محافظة الأقصر بها 2208 مسجد على مستوى المحافظة، تم اختيار ما يقرب من 874 مسجدا، لإعادة الفتح.





وأوضح أنه سوف يتم التأكيد على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء فى الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، والتزام كل مصلى بسجاد صلاة خاصة به ومنع التصافح بالايدي وذلك حفاظا على صحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد _ 19 " .



