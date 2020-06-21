محافظ الأقصر يشدد على منع انتظار الطلاب خارج اللجان.. صور

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اليوم الأحد عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة خالد بن الوليد والأقصر الثانوية العسكرية والثانوية بنات





وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام اعمال الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات .





وكان بمرافقة اللواء ايمن راضى مدير أمن الأقصر والسكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد ابو العزايم و شناوى عايد وكيل وزارة التربيةوالتعليم والمهندس اسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.





وقام محافظ الأقصر بالإشراف على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات مرتدين الكمامات ، مشددا على وكيل وزارة التربية والتعليم بمنع انتظار الطلاب خارج اللجان وانهاء كافة الإجراءات الاحترازية بالداخل لتوفير الراحة لهم في كافة اللجان،وايضا شدد على تفعيل بوابات التعقيم و كواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا





وتابع محافظ الأقصر اعمال تأمين اللجان والتاكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ،ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية،متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.





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وشدد ألهم على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة الإسعاف وان تكون على اتصال مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.



