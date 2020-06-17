كورونا فى 100 يوم.. صحة الأقصر ترد على شائعات إقالة وكيل وزارتها

نشرت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر على صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بها " الفيسبوك "، فيديو يوضح انجازات المديرية بعد مرور 100 يوم من ظهور فيروس كورونا كوفيد - 19 بالمحافظة ".





ياتى ذلك تعقيبا على انتشار مطالبات على الفيسبوك، من المواطنين باقالة وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد ، وذلك لتفشي المرض بالمحافظة ، والتى تعتبر اصغر محافظة فى جمهورية مصر العربية وكانت ادارته للازمة حسب قولهم غير موفقه .





وجاء فى بيان المديرية ، قبل ظهور فيروس كورونا بالمحافظة : " كان يوجد لدينا نصف مليون سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية في الفترة من يناير حتى شهر مارس من العام الجاري، وبلغ عدد العمالة في الفنادق الثابتة والعائمة والأماكن الأثرية ما يقارب من 8000 عامل، وبلغ أعداد المرشدين السياحيين نحو 3500 مرشد.





وتابعت: "كما شهدت المحافظة في هذه الفترة أعمالًا تطويرية ضخمة للمنشآت الصحية منها الذي كان تحت التطوير مثل مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي، ومنها ما احتاج إلى إحلالًا وتجديد، وهذا ما تسبب في زيادة الضغط على المنظومة الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية.





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وتابع البيان : وعن القدرات الاستيعابية لمستشفيات الأقصر والتي تصل إلى 523 سريرا، و108 اسرة بالعناية المركزة، و95 جهازا للتنفس الصناعي، حيث تضم مستشفى الأقصر العام 99 سريرًا و17 سريرا بالعناية المركزة، 8 أجهزة للتنفس الصناعي، وبينما تصم مستشفى الأقصر الدولي 50 سريرًا و8 أسّرة للعناية المركزة، و32 جهاز تنفس صناعي، أما مستشفى إسنا التخصصي تضم 154 سريرًا، 27 سرير بالعناية المركزة، و17 جهازا للتنفس الصناعي، مستشفى أرمنت التخصصي تضم 112 سريرا، و29 سريرا بالعناية المركزة، و18 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى العديسات التخصصي 24 سريرًا، و21 سرير بالعناية المركزة، و14 جهاز تنفس، ومستشفى الحميات تضم 52 سرير، وجهازين للتنفس الصناعي، ومستشفى القرنة المركزي تضم 14 سريرا، و6 أسّرة بالعناية المركزة، و4 أجهزة للتنفس الصناعي.









وأشار البيان انه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع فيروس كورونا، حيث تم إنشاء غرفة لإدارة أزمة كورونا في يناير الماضي، ترأسها وكيل وزارة الصحة، وعضوية إدارات الطب الوقائي، والطب العلاجي، وتم انشاء فريق الانتشار السريع مكون من اعضاء فريقي الطب الوقائي والطب العلاجي، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خاصة مستشفى الحميات والحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وعقد اجتماع مع مديري المستشفيات والادارات الصحية، وعقد اجتماع مع مكتب السياحة ومديري المنشآت السياحية، عمل تثقيف صحي وتوعية ونشر اللوحات الاسترشادية على جميع المنشآت بالمحافظة.









واضاف البيان: أنه لحظة اكتشاف ظهور حالات مصابة بالفيروس من بين النزلاء على متن الباخرة "أنوكنت أسارا" القادمة من أسوان، والتي تقل على متنها 196 فردا، ثبت إيجابية إصابة 12 حالة في بادئ الأمر، ثم ارتفعت الأعداد إلى 45 حالة إيجابية، وعلى الفور تم تحريك فريق الانتشار السريع للتعامل مع مرضى كورونا على المركب، ويتكون الفريق من الطب الوقائي، والترصد، والأمراض المعدية، وصحة البيئة، والنفايات الطبية، ومراقبة الأغذية، ومكافحة العدوى، والطب العلاجي، والصيدلة، وتم انشاء عدد 2 عيادة بالمركب، وتم فحص المركب كاملًا، وسحب مساجات لجميع الموجودين ويصل عددهم إلى 196 عينة، وتم فرض الحجر الصحي بالمركب وفقًا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، وفرض قوة أمنية للمراقبة.









وبالنسبة للتعامل مع الحالات الإيجابية، تم إجلاء جميع الحالات الإيجابية لمطار الأقصر الدولي بمرافقة فريق طبي ومنه إلى مستشفى النجيلة بمطروح، وتم إجلاء جميع الأجانب من على متن المركب" أسارا" إلى بلادهم بعد طلب سفاراتهم وعمل الإجراءات اللازمة، كما تم فحص 13 باخرة، وفحص 1980 من الموجدين على متنهم، وجاءت جميع نتائج الفحص سلبية، كما تم عمل مسح شامل لجميع العاملين بالمنشآت السياحية الثابتة والعائمة وسحب 1350 مسحة، وبلغ إجمالي المنشآت التي تم إجراء المسحات للعاملين بها 100 منشآة، كما تم تعقيم وتطهير جميع الفنادق السياحية بالمحافظة، كما تم عزل 3 بواخر سياحية هي مركب "لابوهيم" وكانت تحمل على متنها 122 فردا منهم 8 إيجابي، ومركب المحروسة تحمل على متنها 65 فرد منهم 2 إيجابي، ومركب مصر الحديثة تحمل على متنها 18 فردا منهم 3 إيجابي، كما تم إيقاف حركة السياحة وعزل جميع العاملين بالفنادق السياحية لمدة 15 يومًا.









كما تم افتتاح مستشفى عزل إسنا كثالث مستشفى مخصصة للعزل الصحي على مستوى الجمهورية، وتشغيل جهاز "pcr" بمستشفى حميات الأقصركأول جهاز في الجمهورية خارج محافظة القاهرة، وتم عمل أكثر من 5400 مسحة حتى الآن، تم متابعة 7566 من القادمين من الخارج وذويهم، تم عمل عيادة متنقلة لفحص العاملين بالمطار يوميًا، وتم فحص أكثر من 30 ألف راكب من الرحلات الدولية، كما تم تجهيز وتفعيل المدينة الشبابية بالطود كمستشفى للحجر الصحي ضمن 6 أماكن على مستوى الجمهورية، تم متابعة 5220 مخالطًا للحالات الايجابية، وتوزيع العلاج المنزلي للازم لهم.









واوضح البيان أنه تم شراء مستلزمات طبية بقيمة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الدعم الكبير من جانب وزارة الصحة، تم زيادة سعة مستشفى الحميات إلى 32 سريرا بدلًا من 15 سريرا، وتجهيز قسم العناية المركزة بقوة 5 أسرة ، وتم رصد 7963 مريضا تردد على مستشفي الحميات، ورصد 5543 مريضا تردد على قسم العيادات الخارجية والطوارئ، و1045 حجزا بالقسم الداخلي من المستشفى، وتردد 2420 مريضا على عيادة فيروس بي، كما تم ضم مبنى "تحيا مصر" لمستشفى الحميات لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 52 سرير، وبالنسبة لمستشفى العديسات فتم تجهيز المستشفى وتشغيل قسم العناية المركزة، كما تم تدريب فريق إكرام الموتى، وتدريب المغسلين، وتدريب المسؤولين عن دفن الموتى، وتسليمهم واقيات شخصية، تم حجز منزلي للمنازل التي بها مخالطين للحالات الايجابية، ويصل عددهم إلى 15 عقار، بالإضافة إلى شارع سكني، وعدد 3 فنادق سياحية.







