ضبط عاطل سرق حقيبة بداخلها مبلغ مالي من سيارة مندوب مبيعات بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة الخاصة بابن عمه في البحيرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.