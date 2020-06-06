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محافظات

بعد إصابته بكورونا .. مدير مستشفى الاقصر: عزلت نفسي وسأعود إلى صفوف الجيش الابيض

السبت 06/يونيو/2020 - 11:23 م
مدير مستشفي الاقصر
مدير مستشفي الاقصر مع وزيرة الصحة
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شمس يونس

اكد الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام انه بصحة جيدة وقام بعزل نفسه داخل منزله لحين تماثله للعلاج مؤكدا انه فور شفائه سوف يعود للانضمام الى الجيش الابيض لمساعدة مصابي  بفيروس كورونا " كوفيد – 19 " .


و اصيب " عمر " منذ ايام خلال قيامه بعمله بالمستشفي وتم اخذ مسحه اولى له وتم تاكيد اصابته هو وعدد من الأطباء وفنيي الأشعة والتحاليل في مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي دون ظهور أعراض الفيروس عليهم .


واعلن الدكتور خلف عمر على صفحته بفيسبوك استعداده لمساعدة مصابي الفيروس قائلا : " أنا مستعد  بإذن الله ان اتابع اى حالة كورونا معزولة فى البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية وكيفية التعامل معها في اي وقت  وذلك عن طريق الماسنجر او الواتس اب على رقم 01111261461  نظرا لانتشار حالات كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات".


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الجدير بالذكر ان الدكتور خلف الله عمر، من مواليد قرية الشغب بإسنا جنوب محافظة الأقصر ،حصل على بكالوريوس الطب عام 1998، وماجستير طب الأطفال والحميات، وعمل مديرا لمستشفي اسنا المركزى ثم مديرا للمستشفيات بالمحافظة وتم ضم اليه منصب مدير مستشفي الاقصر العام بجوار عمله كمدير للمستشفيات  .

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