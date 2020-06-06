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محافظات

نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الأقصر العام

السبت 06/يونيو/2020 - 07:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس

اعلن مستشفي الأقصر العام للعزل الصحي اليوم السبت ، فى بيانا له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك " عن نجاح اول  حالة ولادة لطفل لأم مصابة كورونا " بالمستشفي، منذ ان تم تحويل المستشفي للعزل الصحي .


وقال المستشفي فى بيانه انه "تم إجراء عملية قيصرية للام المصابة بواسطة فريق طبي متخصص برئاسة  الدكتور بكر عز الدين والدكتورة فاطمة عثمان  والدكتورة رباب عادل وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد".


واوضح ان حالة الام والطفل مستقرة وجيدة وتم وضع الطفل داخل الحضَّانة الخاصة بالعزل بواسطة الدكتورة وفاء هاشم.


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وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة، قد جهزت المستشفيات التى تم الاعلان عنها من قبل وزارة الصحة  لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا " كوفيد – 19 ". 


والمستشفيات هى مستشفي الأقصر العام وتقع بوسط مدينة الأقصر ومستشفي القرنة المركزى وتقع غرب المحافظة و مستشفي العديسات المركزى بمركز الطود جنوب مدينة الاقصر و مستشفي حميات الأقصر وتقع فى منطقة الحبيل شرق المحافظة و مستشفي صدر اسنا والتى تقع جنوب المحافظة .

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