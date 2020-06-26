شرف الجندية المصرية| ملخص خطبة الجمعة لـ وزير الأوقاف في مسجد محمد علي.. فيديو وصور

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة تحت عنوان : "شرف الجندية المصرية".





وفي بداية خطبته أكد أن القرآن الكريم سجل عن أهل مصر أنهم أهل جود وكرم وعطاء حيث قال الله تعالى في شأن سيدنا يوسف (عليه السلام) : " وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا" , ولما جاء إخوة سيدنا يوسف (عليه السلام) عندما نزلت بهم شدة وفاقة إلى أهل مصر يطلبون العطاء , جاءوا إلى سيدنا يوسف (عليه السلام) وهو على خزائن مصر وقد سماها القرآن الكريم خزائن الأرض , فقال لهم سيدنا يوسف (عليه السلام) : " أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ".





وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والأمان وستظل بإذن الله تعالى، وبلد الخير والعطاء وستظل بإذن الله تعالى، وأن جندها هم خير أجناد الأرض وسيظلون إلى يوم القيامة كما أخبر عنهم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , وأن جيش مصر كما وصفه الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جيش رشيد يحمي ولا يبغي ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها.





وأوضح، أن جيش مصر العظيم هو ابن هذا الشعب العظيم ليس فيه مرتزقة ولا ميليشيات, إنما هو من لحمة هذا الشعب, ولذا فإن خلف هذا الجيش مائة مليون مصري هم إمداد لهذا الجيش ولسان حالهم وحال جيشهم يقول : إن الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة , وليس من جيش مصر جبان واحد ولا مرتزقة فكلهم في سبيل هذا الوطن أسود , وأن المرتزقة والمحتلون لا يحمون البلاد ولا يسعدون الأوطان.