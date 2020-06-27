فورد تطرح F-150 بشكل رسمي بتعديلات مميزة

كشفت شركة فورد الأمريكية أحد طرازاتها وهو الجيل الجديد من سيارة F-150 الشهيرة بشكل رسمي بعدا انتظار طويل
ومن المعروف أن فورد تجري تغييرات كبيرة على التصميم الخارجي ولكن باتت السيارة تتمتع بهيكل العسكري كما وصفه الخبراء .
كما يتميز التصميم الخارجي أيضا بإطارات معدن من الالومنيوم ومصابيح أمامية جديدة وغطاء محرك منتفخ أكثر من الجانبيين.
كما تعتبر شركة فورد أن طراز f-150 لعام 2021 هو الأفضل في تاريخ إنتاج هذه السيارة وذلك من خلال تحسين ديناميكية الهواء وكذلك تحسين الهيكل والتصميم وهو الامر الذي يقلل من مقاومة الهواء وكذلك يحسن من استهلاك الوقود.
ومن المعروف أن فورد تجري تغييرات كبيرة على التصميم الخارجي ولكن باتت السيارة تتمتع بهيكل العسكري كما وصفه الخبراء .
كما يتميز التصميم الخارجي أيضا بإطارات معدن من الالومنيوم ومصابيح أمامية جديدة وغطاء محرك منتفخ أكثر من الجانبيين.
كما تعتبر شركة فورد أن طراز f-150 لعام 2021 هو الأفضل في تاريخ إنتاج هذه السيارة وذلك من خلال تحسين ديناميكية الهواء وكذلك تحسين الهيكل والتصميم وهو الامر الذي يقلل من مقاومة الهواء وكذلك يحسن من استهلاك الوقود.
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