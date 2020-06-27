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سيارات

فورد تطرح F-150 بشكل رسمي بتعديلات مميزة

السبت 27/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة فورد الأمريكية أحد طرازاتها وهو الجيل الجديد من سيارة  F-150  الشهيرة بشكل رسمي بعدا انتظار طويل

ومن المعروف أن فورد تجري تغييرات كبيرة على التصميم الخارجي ولكن باتت السيارة تتمتع بهيكل العسكري كما وصفه الخبراء .

كما يتميز التصميم الخارجي أيضا بإطارات معدن من الالومنيوم ومصابيح أمامية جديدة وغطاء محرك منتفخ أكثر من الجانبيين. 

كما تعتبر شركة فورد أن طراز f-150 لعام 2021 هو الأفضل في تاريخ إنتاج هذه السيارة وذلك من خلال تحسين ديناميكية الهواء وكذلك تحسين الهيكل والتصميم وهو الامر الذي يقلل من مقاومة الهواء وكذلك يحسن من استهلاك الوقود.
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أما الهيكل الخارجي نال الكثير من التغييرات وعلى رأسها وجود شاشة ترفيهية بمقاس مختلفين الاول 8 بوصة والثاني 12 بوصة كما تمتلك تمتلك السيارة الجديدة من فورد عدد ضخم من أنظمة الأمان لمساعدة السائق  ومنحت فورد طراز F-150 الجديد بأنظمة صوتية تتكون من 8 أو 18 مكبر صوت فائق النقاء ومن المتوقع أن تصدر هذه السيارة في 2021.
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