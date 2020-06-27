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مرأة

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

السبت 27/يونيو/2020 - 09:39 م
أديل
أديل
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حياة عبد العزيز
شاركت النجمة العالمية أديل، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مختلفة وجذابة.

وأطلت أديل على جمهورها مرتدية فستان باللون الأسود، ذات الأكمام الواسعة، مطرز من أعلى لأسفل بداية من منطقة الصدر باللونين الذهبي والأحمر.

كما تركت خصلات الشعر الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الكتف، مما أظهرها بشكل جمالي يجذب قلوب متابعيها.

ووضعت أديل المكياج المرتكز على الألوان الترابية، فاختارت اللون البرتقالي الداكن في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين .


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