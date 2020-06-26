حقيقة طرح أديل ألبومها شهر سبتمبر المقبل.. مدير أعمالها يجيب

نفى جوناثان ديكينس، مدير اعمال النجمة العالمية أديل الشائعات التي تتردد حول طرح ألبومها الجديد شهر سبتمبر المقبل.





وقال مدير اعمال أديل بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية انه لم يتحدد موعد طرح البوم اديل الجديد الذي يسجل الـ 4 في مشوارها الفني.

وكانت اديل انتهت مؤخرا من تسوية إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه في ابريل 2019، والاتفاق على الاستقرار بجانب بعضهما البعض في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.











