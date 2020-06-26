صورة لـ كايلي جينر مع ابنتها تحقق 3 ملايين لايك في ساعتين

حققت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 3 ملايين ونصف علامة اعجاب لايك في ساعتين.





وظهرت كايلي جينر التي تبلغ من العمر 22 عاما فب الصورة وهي تحمل ابنتها وتجلس داخل أحد سيارتها الفارهة.





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وعلقت كايلي جينر على الصورة قائلة :" علمت انني فزت بما امتلك".





يذكر أن مجلة فوربس جردت كايلي جينر من قائمة المليارديرات، بعد اتهامها هي واسرتها بالكذب وتضخيم قيمة ثروتهم من خلال العمل في مجال التجميل.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقالت فوربس أن المليارديرة الصغيرة كايلي جينر كذبت، ولم تقدم معلومات صحيحة عن ثروتها، بل وزورت التقارير الضريبية، كمحاولة منها لتظل في قائمة الأاكثر ثراءا.



