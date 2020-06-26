AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة لـ كايلي جينر مع ابنتها تحقق 3 ملايين لايك في ساعتين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:49 ص
كايلي جينر
كايلي جينر
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 3 ملايين ونصف علامة اعجاب لايك في ساعتين. 

وظهرت كايلي جينر التي تبلغ من العمر 22 عاما فب الصورة وهي تحمل ابنتها وتجلس داخل أحد سيارتها الفارهة. 

اقرأ ايضا 

وعلقت كايلي جينر على الصورة قائلة :" علمت انني فزت بما امتلك".

يذكر أن مجلة فوربس جردت كايلي جينر من قائمة المليارديرات، بعد اتهامها هي واسرتها بالكذب وتضخيم قيمة ثروتهم من خلال العمل في مجال التجميل.

View this post on Instagram

i knew i won when i had you 🖤

A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقالت فوربس أن المليارديرة الصغيرة كايلي جينر كذبت، ولم تقدم معلومات صحيحة عن ثروتها، بل وزورت التقارير الضريبية، كمحاولة منها لتظل في قائمة الأاكثر ثراءا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى منزلها.. كايلي جينر تستعرض جمالها وأنوثتها

بفيديو قصير.. كايلي جينر تستعرض أنوثتها وجاذبيتها

جلسة تصوير جريئة لـ كايلي جينر شقيقة كيم كارداشيان.. شاهد

بـ جمبسوت ليجن.. كايلي جينر تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

كايلي جينر تتغزل في والدتها بصورة من شبابها: أسطورة

على حمام السباحة.. كايلي جينر تنشر صورة مثيرة للجدل

ترشيحاتنا

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

هذا الهاتف ينفد بعد طرحه للبيع بعدة دقائق بالهند.. تعرف عليه

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

بعد مذكرة الخرطوم لمجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يغازل السودان

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص جريء .. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور