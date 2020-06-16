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فن

شاهد .. الطائرة الخاصة لـ كايلي جينر من الداخل بعد شائعات تضخم ثروتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:30 م
كايلي جينر
كايلي جينر
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شروق ابراهيم
شاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من داخل الطائرة الخاصة المملوكة لشقيقتها كايلي جينر

واظهرت الصورة ان تصميم الطائرة معتمد على اللون الزهري وهو مستوحي من مدينة الالعاب التي صممتها كايلي جينر لابنتها ستورمي في عيد ميلادها.

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يذكر ان مجلة فوربس جردت كايلي جينر من قائمة المليارديرات، بعد اتهامها هي واسرتها بالكذب وتضخيم قيمة ثروتهم من خلال العمل في مجال التجميل.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقالت فوربس أن المليارديرة الصغيرة كايلي جينر كذبت، ولم تقدم معلومات صحيحة عن ثروتها، بل وزورت التقارير الضريبية، كمحاولة منها لتظل في قائمة الأاكثر ثراءا.

شاهد .. الطائرة الخاصة لـ كايلي جينر من الداخل بعد شائعات تضخم ثروتها
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