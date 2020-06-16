بعد اتهامه بالنصب والسرقة.. محمد الوزيري يتجاهل هيفاء وهبي بهذه الطريقة

تجاهل محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق اتهامها له بالنصب والسرقة بعد إصدار بيان أمس تحذر من التعامل معه، بتهئنته للفنانة آيتن عامر على مرور 5 سنوات على زواجها.





وعلق محمد الوزيري على صورة نشرتها آيتن عامر مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب عبر موقع إنستجرام وعلق قائلا :"ربنا يبارك ليكوا في كل لحظة تعدي في حياتكوا وتفضلوا سند لبعض لآخر العمر".





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وغردت هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة : "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي.





وأضافت هيفاء وهبى قائلة : "تجي انت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!.





كانت هيفاء وهبى اتهمت محمد الوزيرى بسرقة بعض مجوهراتها وأموالها وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة بينهما.



