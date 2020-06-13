بعد تعرضها للنصب.. مى حريرى تدافع عن هيفاء وهبى: الوزيرى لا يستحق لقب رجل.. شاهد



كشفت الفنانة مى حريرى عن رأيها فيما تعرضت له الفنانة هيفاء وهبى من جانب محمد الوزيرى، مدير أعمالها، وذلك بعد أن اتهمته هيفاء بالنصب عليها.









وقالت مى حريرى، فى لقاء لها عبر قناة "atv live" الكويتية: " أنا غاضبة كثيرا لما تعرضت له

أنا غاضبة كثيرا لما تعرضت له هيفاء وهبى على يد مدير أعمالها وفوجئت بأنها تركت محمد الوزيرى يتمادى فى أفعاله ويحصل على أموالها ومجوهراتها".









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وأضافت: "أتصور أن ما حدث معها مبالغ فيه، وكان من الضرورى أن تتخذ موقفا قويا وكنت متعاطفة معها كثيرا".







وتابعت: "وأنا أشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر.. وأنه رجل نصب على امرأة.. وأرى أنه لا يستحق لقب رجل لأن الرجولة هي مواقف وعطاء وحنان".