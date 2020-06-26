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فن

بعد أصالة وسميرة سعيد.. ميرهان حسين تقلد إليسا.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:28 ص
اليسا ومريهان حسين
اليسا ومريهان حسين
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شروق ابراهيم
تتمتع الفنانة مريهان حسين بموهبة تقليد الفنانات ببراعة وهو ما يلقى استحسان لدى الجماهير، وذلك بعدما قلدت نجمات الغناء في الوطن العربي من حيث الصوت والأداء واستنساخ الشكل. 

واخرهن اليسا التي ظهرت مريهان في احدث فيديوهاتها وهي تقلدها وهذه ليست المرة الاولى التي تقدم فيها مريهان حسين النجمة اللبنانية على طريقتها الخاصة. 

يذكر ان تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.

وكانت اخر اعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر الذي شاركت في بطولته بجانب احمد صلاح حسني ونسرين طافش.

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