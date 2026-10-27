التل الكبير يخصص شباكًا بالمركز التكنولوجي لمساعدة ملاك العقارات في تقديم الإقرارات الضريبية

وجهت المهندسة صفاء فضيل، رئيسة مركز ومدينة التل الكبير، بتخصيص شباكا داخل المركز التكنولوجي لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، في إطار التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والمالية.

وعُقد اجتماع تنسيقي موسع داخل المركز التكنولوجي، بحضور مديرة المركز التكنولوجي بالتل الكبير، واستهدف الاجتماع وضع الترتيبات النهائية وآليات العمل المشترك لاستقبال المواطنين، وشرح خطوات استخدام التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية، والرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتهيب رئاسة المركز بالمواطنين ملاك العقارات التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفادة من الدعم المقدم وتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير.