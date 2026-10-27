قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة
الأرصاد : الخريف ربيع مصر.. والتنبؤات الجوية تساعد على تنشيط السياحة الداخلية
أذكار الصباح اليوم الثلاثاء.. أدعية نبوية للحفظ والرزق وراحة البال
وصلة هزار انتهت بكارثة.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة في الغربية
انتخابات إسرائيل تضع نتنياهو على المحك.. آيزنكوت يتقدم ومقاعد العرب قد تحسم المعركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التل الكبير يخصص شباكًا بالمركز التكنولوجي لمساعدة ملاك العقارات في تقديم الإقرارات الضريبية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

 وجهت المهندسة صفاء فضيل، رئيسة مركز ومدينة التل الكبير، بتخصيص شباكا داخل المركز التكنولوجي لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، في إطار التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والمالية.

وعُقد اجتماع تنسيقي موسع داخل المركز التكنولوجي، بحضور مديرة المركز التكنولوجي بالتل الكبير، واستهدف الاجتماع وضع الترتيبات النهائية وآليات العمل المشترك لاستقبال المواطنين، وشرح خطوات استخدام التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية، والرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتهيب رئاسة المركز بالمواطنين ملاك العقارات التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفادة من الدعم المقدم وتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الفعاليات

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد