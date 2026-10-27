قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة
الأرصاد : الخريف ربيع مصر.. والتنبؤات الجوية تساعد على تنشيط السياحة الداخلية
أذكار الصباح اليوم الثلاثاء.. أدعية نبوية للحفظ والرزق وراحة البال
وصلة هزار انتهت بكارثة.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة في الغربية
انتخابات إسرائيل تضع نتنياهو على المحك.. آيزنكوت يتقدم ومقاعد العرب قد تحسم المعركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 61 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الثلاثاء، 61 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026 والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

 توجيهات بيطري الغربية 

وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  222 ألفا و503 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

 

تحصينات الحمي القلاعية 

ولفتت أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وناشدت المديرية، المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

اخبار محافظة الغربية تحصينات المواشي الحمي القلاعية بيطري الثروة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

الدولار

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الفعاليات

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد