2.4 مليون شخص هيقبض.. التضامن: أصحاب العلاوات الخمس لهم أولوية خاصة من قبل القيادة السياسية .. فيديو

بما أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات، فهناك 2.4 مليون شخص سيتقاضون معاشاتهم، و131 ألفاً بالقطاع الخاص سيتم تقنين أوضاعهم". قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد على شهر، لافتةً إلى أنه





وأضافت وزيرة التضامن خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أ نه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات اصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصة سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص ودراسة مدي امكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.





وأوضحت أن المؤسسات الصحفية ليست قطاع خاص أو جهة حكومة وإنما لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلًا جزئيًا من الدولة، موضحة أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص لدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.





وتابعت القباج: "مفيش بينا خلاف والدراسة ماشية والتواصل بينا ماشي وبين القطاعين الخاص والمؤسسات الصحفية، دراسة الموقف قانونيًا وحسابيًا واقفة"، مضيفة: "مصر كلها فرحت بالعلاوات الخمس ومجتش على القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية".



