طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: الامتحان طويل والوقت غير كاف

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الديناميكا والذين انتهوا منه اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء طويلا جدا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة.







وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات



وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بإلغاء سؤال من كل نموذج في الامتحان التي تجرى الآن بناء على تعليمات الوزارة، بسبب تسريب الامتحان.

وكشفت مصادر عن إلغاء السؤال رقم 9 في نموذج "أ" والسؤال رقم 5 في نموذج "ب" والسؤال رقم 1 في نموذج "ج" والسؤال رقم 15 في نموذج " د".



يذكر أن طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية أدوا الامتحان اليوم وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية، حيث يؤدي 7109 طالبا من طلاب شعبة الرياضيات امتحان مادة الديناميكا.



من ناحية أخرى واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية، وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.



وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجنتى مدرسة قليوب الاعدادية بنات وقليوب الثانوية بنات.



وأضافوا أن الأسئلة جاءت غير مباشرة كما تضمن الامتحان جزئية لم يتم دراستها، ولم تأت ضمن المنهج الذي تم شرحه قبل تعليق الدراسة.