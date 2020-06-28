AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: الامتحان طويل والوقت غير كاف

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:16 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الديناميكا والذين انتهوا منه اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء طويلا جدا وبه نقاط كثيرة تحتاج لوقت أكثر من الساعتين المخصصتين للإجابة.

وأضافوا أن الأسئلة جاءت غير مباشرة كما تضمن الامتحان جزئية لم يتم دراستها، ولم تأت ضمن المنهج الذي تم شرحه قبل تعليق الدراسة.

وكانت حالة من الارتباك قد سادت في لجان الثانوية العامة بعد ورود تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بإلغاء سؤال من كل نموذج في الامتحان التي تجرى الآن بناء على تعليمات الوزارة، بسبب تسريب الامتحان.

وكشفت مصادر عن إلغاء السؤال رقم 9 في نموذج "أ" والسؤال رقم 5 في نموذج "ب" والسؤال رقم 1 في نموذج "ج" والسؤال رقم 15 في نموذج " د".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية أدوا الامتحان اليوم وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية، حيث يؤدي 7109 طالبا من طلاب شعبة الرياضيات امتحان مادة الديناميكا.

من ناحية أخرى واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية، وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجنتى مدرسة قليوب الاعدادية بنات وقليوب الثانوية بنات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول يوم ثانوية عامة فى القليوبية .. نقل رئيس لجنة للمستشفى إثر إصابته بوعكة صحية .. اصابة 6 طلاب بإعياء .. تعطل 34 بوابة تعقيم

الطلاب المكفوفين يواصلون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية لليوم الثاني

لا شكاوى.. غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية تتابع امتحان اللغة الأجنبية الأولى

لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.. غرفة عمليات القليوبية: لا يوجد شكاوى.. وتوفير جميع متطلبات المشاركين ووسائل الحماية اللازمة في كفر الشيخ

طلق ولادة في اللجنة.. وطالب يهرب بالأسئلة.. 12 مشهدا غريبا في امتحانات الثانوية اليوم

بدء امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة

ترشيحاتنا

نادي مصر: عينات مسحة كورونا للاعبين سلبية

العظمى بالصعيد 41 درجة.. الأرصاد: الطقس غدا حار على القاهرة والوجه البحري

مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

لخلاف على قطعة أرض.. مصرع طفل وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

ماكرون يفسد لعبة أردوغان القذرة.. خلاف طويل الأمد بين فرنسا وتركيا وكلمة السر ليبيا

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا