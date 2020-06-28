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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بقليوب

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:11 ص
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجنتى مدرسة قليوب الاعدادية بنات وقليوب الثانوية بنات .
كما تفقد المحافظ الحرم الأمن بمحيط اللجنتين وبوابات التعقيم وإجراءات التعقيم والتطهير للطلاب وتفقد أيضا حجرات التأمين الصحي واستمع لشرح الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية حول الإجراءات الصحية المتبعة لتأمين الطلاب.
وشدد محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات .
وأثنى محافظ القليوبية على دور مديرية التربية والتعليم ودور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في إنجاح سير الامتحانات .
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم .
ويواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية.
حيث يؤدى ٧١٠٩ طالبا من طلاب شعبة الرياضيات امتحان مادة الديناميكا وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور اشرف ادريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل اى مشكلات فور وقوعها.
وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وحرما آمنا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان
كما شهدت اللجان اعمال التطهير والتعقيم وتوفير كافة متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.
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