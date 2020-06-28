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تعليم

لأداء امتحان الرياضيات.. بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بالقليوبية

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
بدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة  " شعبة علمى " التوافد على لجان الإمتحان بقرى ومراكز محافظة القليوبية وسط إجراءات الإحترازية لأداء الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

وشهدت اللجان اجراءات مشددة لمنع اى تجمعات او تواجد لأولياء أمور الطلاب بمحيط اللجان حفاظا على حياة الطلاب وسلامتهم من اخطار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بغلق مقار اللجان بعد تعقيمها قبل بدء الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل مقار اللجان وبما يضمن سلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على توفير المناخ الملائم والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات او مشكلات إن وجدت على الفور.

وأشار وكيل الوزارة الى انه تم التنبيه مع دخول الطلبة للجان سير الامتحان يتم تنظيم طابور متباعد بمسافة مترين اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب وكافة أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وإرتداء ادوات الوقاية الشخصية مرورا ببوابات التعقيم.

وأضاف أنه تم توفير استراحات إقامة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم مع توفير الحماية الصحية والطبية لهم وتزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية والتأكيد على إزالة القمامة والإشغالات والباعة الجائلين الملاصقين للمدارس والإدارات التعليمية.

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