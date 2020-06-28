حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

استقر مسئولو نادى المقاولون العرب على عرض طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبيع بشكل نهائى وليس الإعارة.

ويسعى المقاولون العرب لتحقيق أكبر استفادة مادية من رحيل طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي المقبل حتى يستطيع الفريق الاستفادة من المبلغ المالى الكبير المتوقع الحصول عليه لجلب مجموعة من الصفقات الجيدة وتدعيم الفريق بشكل مميز.





وتلقى طاهر محمد طاهر عروض رسمية من قبل الأهلى وبيراميدز خلال الأيام الماضية للحصول على خدماته.





وعرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة أو البيع النهائى ، بينما عرض بيراميدز عرض مالى ضخم فى محاولة للظفر بخدمات اللاعب.



