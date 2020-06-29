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فن

رفض القبلات والمشاهد الساخنة.. أول رد فعل من زوجة يوسف الشريف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:12 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته انجي علاء
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سعيد فراج
نشرت الكاتبة إنجي علاء - زوجة الفنان يوسف الشريف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، علقت من خلالها على تصريح زوجها برفضه القبلات والمشاهد الساخنة في أعماله. 

وكتبت إنجي علاء - زوجة يوسف الشريف، في تغريدتها: «في اخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع  على قناة dmc بس متحرفة بزيادة شوية .. يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها..ايه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع .. والحوار موجود يرجعوله.. أوفر أوي بصراحة! #يوسف_الشريف». 

بدأت حالة الجدل حول تصريح يوسف الشريف، بعد حلقته مع الإعلامي رامي رضوان، الذي وجه لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره. 

وقال الشريف: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى إني وضعت لنفسى قيود كثيرة من زمان جدا من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصه أني لا أؤذى  بها أحد".

وعن وضع هذه القيود فى عقود أعماله، قال الشريف: «نعم لجأت لوضع هذة القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذا القيود عرقلت من مشواري الفنى لكن الأهم لى هو "إرضاء الله سبحانه وتعالى"».

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