إنجي علاء عن تطوير ميدان التحرير: ليا ذكريات كتير هناك

أشادت إنجي علاء بالتطورات التى يشهدها ميدان التحرير وحرصت على أن تروى ذكرياتها مع المكان لجمهورها.

وكتبت عبر حسابها على تويتر:"ميدان التحرير ليا ذكريات كتير هناك، جامعتي-الجامعة الأمريكية بالقاهرة-كانت هناك ولأني كنت بدرس إعلام الصبح وبالليل في مسرح الفلكي".

وتابعت:"وكنت بحتاج اتأخر في الجامعة لأني كنت مديرة تحرير جريدة الجامعة فتقريبا في فترة من حياتي كنت شبه مقيمة في المنطقة دي، مبسوطة ان الميدان بقى شكله كده.





كانت انجي علاء توجهت بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد التأكد من إصابتها بفيروس كوفيد-19 ونقلها لمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.





وغردت إنجي علاء عبر حسابها بتويتر قائله "‏الف سلامة على الفنانة القديرة رجاء الجداوي ويارب تقوم بالسلامة في اقرب وقت هي وكل المصابين وربنا يعدي الأيام دي على خير ‎#رجاء_الجداوي".