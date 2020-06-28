AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي علاء عن تطوير ميدان التحرير: ليا ذكريات كتير هناك

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أشادت  إنجي علاء بالتطورات التى يشهدها ميدان التحرير وحرصت على أن تروى ذكرياتها مع المكان لجمهورها.


وكتبت عبر حسابها على تويتر:"ميدان التحرير ليا ذكريات كتير هناك، جامعتي-الجامعة الأمريكية بالقاهرة-كانت هناك ولأني كنت بدرس إعلام الصبح وبالليل في مسرح الفلكي".


وتابعت:"وكنت بحتاج اتأخر في الجامعة لأني كنت مديرة تحرير جريدة الجامعة فتقريبا في فترة من حياتي كنت شبه مقيمة في المنطقة دي، مبسوطة ان الميدان بقى شكله كده.


كانت انجي علاء توجهت بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد التأكد من إصابتها بفيروس كوفيد-19 ونقلها لمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.


وغردت إنجي علاء عبر حسابها بتويتر قائله "‏الف سلامة على الفنانة القديرة رجاء الجداوي ويارب تقوم بالسلامة في اقرب وقت هي وكل المصابين وربنا يعدي الأيام دي على خير ‎#رجاء_الجداوي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

إنجي علاء تتوجه بالدعاء لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

تعافي إيمان العاصي وكريم قاسم.. حقن رجاء الجداوي بالبلازما.. تفاصيل إصابة النجوم بفيروس كورونا

مصطفى درويش آخرهم.. كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

تجاهلت شائعة حملها.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها أحمد العوضى فى أحدث ظهور

عشقت الزمالك بسبب حازم إمام.. أوباما: خالد جلال غير في مسيرتي.. فيديو

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. سبب لا يعرفه كثيرون

أخبار الزمالك| تأجيل الاجتماع الطارئ.. شروط كاسونجو للرحيل.. حقيقة ضم غيلان الشعلالي

أشرف زكي عن حالة رجاء الجداوي الصحية: ادعوا لها

بعد موجة الجدل.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل