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أخبار البلد

إنجي علاء تتوجه بالدعاء لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:46 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

تضرعت الفنانة انجي علاء بالدعاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد التأكد من إصابتها بفيروس كوفيد-19 ونقلها لمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وغردت انجي علاء عبر حسابها بتويتر قائله "‏الف سلامة على الفنانة القديرة رجاء الجداوي ويارب تقوم بالسلامة في اقرب وقت هي وكل المصابين وربنا يعدي الأيام دي على خير ‎#رجاء_الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

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