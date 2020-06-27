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فن

كذبوا الكذبة وصدقوها.. يوسف الشريف: أرفض المشاهد الساخنة في أعمالي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:27 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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سعيد فراج
رد الإعلامي رامي رضوان، على بعض العناوين التي وصفت تصريح الفنان يوسف الشريف، برفض المشاهد الساخنة في أعماله، بأنه يرفض ملامسة النساء. 

وقال رامي رضوان، في تغريدة له عبر تويتر: «عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء .. والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح في الفيديو». 

وأعاد يوسف الشريف، مشاركة تغريدة رامي رضوان، وعلق قائلًا: «مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عمومًا لازم نفترض حسن النيه .. وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها». 


جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 


وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره. 

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