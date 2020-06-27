6 تصريحات جريئة لـ يوسف الشريف بعد نجاح مسلسل النهاية.. تفاصيل

حل الفنان يوسف الشريف ضيفا على الإعلامي رامي رضوان للحديث حول أسباب نجاح مسلسله الأخير النهاية وإمكانية تقديم جزء ثاني، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز التصريحات:
أعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقا في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا فالعقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".
قال : محمد صلاح.. أنا أفتخر بأنه مصرى و ايضا افتخر بالهضبة عمرو دياب وبالزعيم عادل إمام وغيرهم من الأسماء الكبيرة أفخر بأنهم مصريون.
أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل النهاية يضع عليها علامات استفهام.
قال الفنان يوسف الشريف إنه من المفترض وجود جزء ثان من مسلسل النهايه لكن لا نيه لى فى تقديمه حاليا لأنى ضد فكرة استغلال نجاح اى عمل فنى بتقديم جزء ثان بعده مباشرة.
أكد الفنان يوسف الشريف أن فكرة تنفيذ مسلسل النهاية كأول مسلسل خيال علمي تنفذه مصر وضعه في مسؤولية كبيرة.
رد الفنان يوسف الشريف، على مشهد الحلقة الـ ٢٠ فى مسلسل النهاية الذي أثار جدلا وكان الحديث الرئيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعى: لما زين بيتضرب بالنار والمفروض صباح بتنقله وتجري بيه لكن هى نقلته فى العربية دون ملامسته .. هل يوسف الشريف يرفض ملامسة الفنانات فى أعماله الفنية؟".