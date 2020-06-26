يوسف الشريف: الاختيار أكبر من كونه فكرة مسلسل.. وأتمنى تقديم أعمال مثله كل عام

أعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقا في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا فالعقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".
وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".
وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديم لكل الأفكار المختلفه أود أن أقول إن من الممكن أقدم عمل اجتماعى أو رومانسى لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.
وأضاف الفنان يوسف الشريف: اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى " شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوا لى و تمنوا أن أكون روبوت مثل زين".
واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادم.
وتحدث عن مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مسلسل الاختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل واتمنى نقدم كل عام قدوة جديدة خاصة أن الشباب يحب يشاهد الأعمال البطولية اللى صاحبها قدوة، مضيفا: تابعت قليلا من مسلسل البرنس والفتوة وكلها أعمال جيدة".
وأضاف الشريف: أنا أسمع كل ماهو قديم أم كلثوم وحليم، ورقمه المفضله هو رقم ٣ و أكلته المفضلة " الملوخيه " و لا يتناول الأكل الحار على الإطلاق.
وكشف عن أنه حدث صدام فى أول الزواج بينه وبين زوجته انجى علاء بسبب حبه الكبير فى المشروم وهى لا يمكن تتناوله.
وعن سؤال هل يسمح لأبنائه دخول المجال الفنى أكد الشريف أنه يعطى لهم الحرية كاملة فى اخذ أي قرار يخصهم.