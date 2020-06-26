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يوسف الشريف: الاختيار أكبر من كونه فكرة مسلسل.. وأتمنى تقديم أعمال مثله كل عام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:46 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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حمزة شعيب
أعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقا في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا فالعقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".

وأضاف " الشريف"، في لقاء خاص لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور له بعد نجاح مسلسل النهاية،: "بحب أظهر لما يكون عندى عمل فنى جديد لكن الظهور الكثير بدون داعى لا أفضله ومبدئى " القليل أفضل ".

وتابع: بما أن الجمهور اعتاد على تقديم لكل الأفكار المختلفه أود أن أقول إن من الممكن أقدم عمل اجتماعى أو رومانسى لانى أحب أن انحصر فى نوعيه أعمال معين.

وأضاف الفنان يوسف الشريف:  اولادى" عبد الله وعبد الرحمن وجنى "  شاهدوا مسلسل النهاية وكان أول عمل يتابعوا لى و تمنوا أن أكون روبوت مثل زين".
 
واستطرد: "السينما أقرب إلى قلبى وتنفيذ عمل فى ساعتين بالتأكيد أفضل". وحول ما يفعله في وقت الفراغ، أوضح أنه يفضل الجلوس مع عائلته وأولاده والتحضير للخطوة الفنية القادم.

وتحدث عن مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مسلسل الاختيار بالنسبة له أكبر من أنه فكرة مسلسل واتمنى نقدم كل عام قدوة جديدة خاصة أن الشباب يحب يشاهد الأعمال البطولية اللى صاحبها قدوة، مضيفا:  تابعت قليلا من مسلسل البرنس والفتوة وكلها أعمال جيدة".

وأضاف الشريف: أنا أسمع كل ماهو قديم أم  كلثوم وحليم، ورقمه المفضله هو رقم ٣ و أكلته المفضلة " الملوخيه " و لا يتناول الأكل الحار على الإطلاق.

وكشف عن أنه حدث صدام فى أول الزواج بينه وبين زوجته انجى علاء بسبب حبه الكبير فى المشروم وهى لا يمكن تتناوله.

وعن سؤال هل يسمح لأبنائه دخول المجال الفنى أكد الشريف أنه يعطى لهم الحرية كاملة فى اخذ أي قرار يخصهم.
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