يوسف الشريف يرد على الصحف الإسرائيلية والدولية بعد الجدل الذي أثاره النهاية

أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل النهاية يضع عليها علامات استفهام.





وأضاف الشريف ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل وذلك خلال حوار خاص مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc أنه مندهش من رد فعل الغرب وقال: مش مستوعب أن وزراة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد فى مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة.





وأضاف الشريف: إزاى الغرب يكون ده رد فعلهم ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عملا سياسيا لكى يكون محور اهتمامهم لهذة الدرجة".





وأشار إلى أن أول شخص طرحت عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجتى انجى علاء و عن رد فعلها " اتخضت " وقال لى " حلو بس هاتعمله ازاى".