يوسف الشريف يرد على الصحف الإسرائيلية والدولية بعد الجدل الذي أثاره النهاية

أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل النهاية يضع عليها علامات استفهام.
وأضاف الشريف ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل وذلك خلال حوار خاص مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc أنه مندهش من رد فعل الغرب وقال: مش مستوعب أن وزراة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد فى مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة.
وأضاف الشريف: إزاى الغرب يكون ده رد فعلهم ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عملا سياسيا لكى يكون محور اهتمامهم لهذة الدرجة".
وأشار إلى أن أول شخص طرحت عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجتى انجى علاء و عن رد فعلها " اتخضت " وقال لى " حلو بس هاتعمله ازاى".