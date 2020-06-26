AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يوسف الشريف يرد على الصحف الإسرائيلية والدولية بعد الجدل الذي أثاره النهاية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:58 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الفنان يوسف الشريف أن رد فعل الصحافة الإسرائيلية على مسلسل النهاية يضع عليها علامات استفهام.

وأضاف  الشريف ردا على الجدل الذي أثاره المسلسل وذلك خلال حوار خاص مع الاعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc أنه مندهش من رد فعل الغرب وقال: مش مستوعب أن وزراة داخلية بلد ما تكلف نفسها وتصدر بيان رسمى بسبب مشهد فى مسلسل هذا أمر غريب وأعتقد أنه لم يحدث فى التاريخ لذلك هناك علامات استفهام كثيرة.

وأضاف الشريف: إزاى الغرب يكون ده رد فعلهم ومن المفترض أن هذه الدول بتطالب دائما بحرية الإبداع، خاصة أن مسلسل النهاية عمل خيال علمى وليس عملا سياسيا لكى يكون محور اهتمامهم لهذة الدرجة".

وأشار إلى أن أول شخص طرحت عليه فكرة مسلسل النهاية كانت زوجتى انجى علاء و عن رد فعلها " اتخضت " وقال لى " حلو بس هاتعمله ازاى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد حاسم على مزاعم الخارجية الإسرائيلية .. مؤلف النهاية عمرو سمير عاطف فى حوار لـ صدى البلد: أول عمل خيال علمى فى الوطن العربى.. وتخوفت من تنفيذه فى البداية.. أمريكا والصين تدمران الأرض

يوسف الشريف يتصدر ترند تويتر بسبب مسلسل النهاية

مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يتصدر تويتر

الدراما العربية بين الممانعة والتطبيع

عمرو عبد الجليل لـ صدى البلد: لا أمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا

يشترط عدم اللمس.. يوسف الشريف يثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

شاهد.. حملة سخرية من جيش أردوغان بعد أنباء عن سرقة غواصتين

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد 96 يوما من الحظر .. كورونا تجبر لاعبين على تغيير مهنتهم

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها على البحر