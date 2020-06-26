يوسف الشريف: لا أحب الحديث في السياسة وفخور بمحمد صلاح

فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف أثناء لقائه معه فى برنامج مساءdmc .. بمجموعة أسئلة مستوحاة من أسماء أعماله الفنية.





نذكر لكم فى السطور التالية بعضها :





' ماهو الرقم المجهول فى حياتك ؟

يوسف الشريف : المجهول فى حياتى عموما " السياسة" لا أحب الحديث أو النقاش فيها لأنها بعيدة كل البعد عن دراستى.





من القيصر فى حياتك ؟

قال : إبى هو القيصر فى حياتى وأيضا امى لأنهما من أكثر الناس الذين أثروا في بشكل كبير.





من العالمى فى حياة يوسف الشريف ؟

قال : محمد صلاح.. أنا أفتخر بأنه مصرى و ايضا افتخر بالهضبة عمرو دياب وبالزعيم عادل إمام وغيرهم من الأسماء الكبيرة أفخر بأنهم مصريون.





بما انك الصياد . ما الذي تتمنى اصطياده من الحياة ؟





قال : اكتر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتى و " وكنت هزعل اوى لو محبتنيش لانى حبتها بجد ".





مرحلة فى حياتك كانت" زى الورد " ؟

قال : مرحلة زواجى بالتأكيد بالإضافة إلى مرحلة كتابة إنجى علاء لسيناريو مسلسل بلا دليل " كنت سعيد بها جدا و كنت مؤمن أنها ستقدم عمل فنى محترم فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.