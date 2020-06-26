AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يوسف الشريف: لا أحب الحديث في السياسة وفخور بمحمد صلاح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:13 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
حمزة شعيب
فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف أثناء لقائه معه فى برنامج مساءdmc .. بمجموعة أسئلة مستوحاة من أسماء أعماله الفنية.

نذكر لكم فى السطور التالية بعضها : 

'  ماهو الرقم المجهول فى حياتك ؟  
يوسف الشريف : المجهول فى حياتى عموما " السياسة"  لا أحب الحديث أو النقاش فيها  لأنها بعيدة كل البعد  عن دراستى.

من القيصر فى حياتك ؟
 قال : إبى هو القيصر فى حياتى وأيضا  امى لأنهما  من أكثر الناس الذين أثروا في بشكل كبير.

من العالمى فى حياة يوسف الشريف  ؟
 قال : محمد صلاح.. أنا أفتخر بأنه مصرى و ايضا افتخر بالهضبة عمرو دياب وبالزعيم  عادل إمام وغيرهم من الأسماء الكبيرة أفخر بأنهم مصريون.

بما انك الصياد . ما الذي تتمنى اصطياده من الحياة ؟ 

قال : اكتر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتى و " وكنت هزعل اوى لو محبتنيش لانى حبتها بجد ".

مرحلة  فى حياتك كانت"  زى الورد " ؟ 
قال : مرحلة زواجى بالتأكيد بالإضافة إلى مرحلة كتابة  إنجى علاء  لسيناريو مسلسل بلا دليل " كنت سعيد بها جدا و كنت مؤمن أنها ستقدم عمل فنى محترم فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد الاحتفال بالتتويج بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

100 شهيد من الجيش الأبيض.. 5 حالات جديدة اليوم

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

الرئاسة: تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق.. فيديو

بعد استقرار الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. دعاء مؤثر من ابنتها

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها على البحر